Grossprojekte in Nordamerika und Asien treiben das Wachstum. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr wird bestätigt.Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat in den ersten neun Monaten 2019 zwar mehr umgesetzt, der Gewinn fiel jedoch gegenüber dem Vorjahr klar tiefer aus. Grossprojekte in Nordamerika und Asien trieben das Wachstum. Die Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr wird bestätigt. Der Auftragseingang stieg um 4,1 Prozent auf 9,01 Milliarden Franken und der Umsatz um 4...

Den vollständigen Artikel lesen ...