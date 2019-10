Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und damit weiter Kurs auf sein Jahreshoch genommen.Paris - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und damit weiter Kurs auf sein Jahreshoch genommen. Bis zum Mittag stieg der Leitindex der Eurozone um 0,43 Prozent auf 3622,34 Punkte. Im Tagesverlauf werden die Ergebnisse der letzten Zinssitzung des scheidenden Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, erwartet. Es wird mit einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...