Dem Londoner Think Tank zufolge könnten allein die deutschen Stein- und Braunkohlekraftwerke im Jahr 2019 bis zu 1,9 Milliarden Euro verbrennen. Vor diesem Hintergrund stellen die Autoren die Zahlung von Kompensationen für die Kraftwerksbetreiber im Rahmen des Kohleausstiegs in Frage. Zudem müssten sich Politik und Investoren auf einen vollständigen Kohleausstieg bis 2030 einstellen.Vier von fünf Kohlekraftwerken in der EU sind unrentabel - diese These vertritt der in London ansässige Think Tank Carbon Tracker. Basis ist eine Studie, für die Carbon Tracker mit Hilfe von Daten von Netzbetreibern, ...

