Der GBP/USD notiert am europäischen Nachmittag am Tagestief - Das Ziel der Verkäufer ist die Unterstützung bei 1,2815 - GBP/USD Tageschart Der Sterling ist auf dem Tageschart über die wichtigen SMAs gestiegen und so erreicht er ein Niveau, welches wir seit Mitte Mai 2019 nicht mehr gesehen haben. Die Brexit Schlagzeilen bleiben der wichtigste Treiber ...

