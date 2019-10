An den US-Börsen haben sich die Leitindizes am Donnerstag uneinheitlich gezeigt.New York - Uneinheitlich haben sich am Donnerstag die Leitindizes an den US-Börsen gezeigt. Während der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 26'758,13 Punkte nachgab, legte der technologielastige Nasdaq 100 um 0,43 Prozent auf 7923,51 Zähler zu. Unter den Titeln im Dow enttäuschte vor allem der Mischkonzern 3M mit unerwartet schwachen Quartalszahlen...

