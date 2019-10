Analysten der Rabobank erklärten, dass die Maßnahmen der europäischen Regierungen auch bestimmen werden, welchen Weg die EZB als nächstes einschlagen wird. Wichtige Zitate "Wir haben einen ersten Schritt in diese Richtung gesehen, zum Beispiel in den Niederlanden. Und die Diskussionen in Deutschland sind im Gange. Inwieweit die Regierungen der Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...