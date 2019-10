Um mindestens 25 Prozent konnten die Handelshäuser die Kohlenstoffdioxid-Emissionen in ihren Logistikprozessen senken und erhielten dafür am Donnerstag, dem 24. Oktober, den Lean and Green 2nd Star. Kaufland und Aldi Süd erhielten für ihr Engagement in Sachen CO2-Reduzierung auf dem Deutschen Logistik-Kongress den Lean and Green 2nd Star, überreicht von GS1 Germany...

