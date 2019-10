Zum Jahresende 2018 haben rund 7,2 Millionen Menschen in Deutschland Leistungen der sozialen Mindestsicherung erhalten: Das waren 5,1 Prozent weniger als Ende 2017, als knapp 7,6 Millionen Menschen Leistungen der sozialen Mindestsicherung bezogen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Gemessen an der Gesamtbevölkerung sank der Anteil der Leistungsempfänger von 9,2 Prozent zum Jahresende 2017 auf 8,7 Prozent zum Jahresende 2018. Der Anteil ging damit das dritte Jahr in Folge zurück (Jahresende 2016: 9,5 Prozent).



Mit einem Minus von 7,0 Prozent ging die Anzahl der Empfänger sozialer Mindestsicherungsleistungen gegenüber dem Vorjahr in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) erneut überdurchschnittlich zurück. Im früheren Bundesgebiet waren 4,5 Prozent weniger Menschen auf entsprechende Leistungen angewiesen.