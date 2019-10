Neuer Eigentümer des Software-Geschäfts ist die S&T AG. Das österreichische Unternehmen will für 14 Millionen Schweizer Franken alle Unternehmensbereiche und Beschäftigten von AIS übernehmen.Die Meyer Burger Technology AG hat ihr deutsches Tochterunternehmen AIS Automation Dresden GmbH an die S&T AG in Linz verkauft. Wie der schweizerische Photovoltaik-Konzern mitteilte, wurde am Donnerstag ein entsprechender Vertrag unterzeichnet. Demnach übernimmt S&T sämtliche Unternehmensbereiche und die etwa 140 Beschäftigten von AIS. Der Vertrag müsse aber noch von den Kartellbehörden in Deutschland genehmigt ...

