Der Standardwerteindex SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,13 Prozent höher mit 10'119,48 Zählern, dies bei einem Tageshoch von 10'138 Punkten.New York - Die Schweizer Börse knüpft am Freitag an den Aufwärtstrend der vergangenen Tage an und tendiert fester. Vor dem Wochenende seien die Anleger aber vorsichtig, sagen Händler. In der kommenden Woche werden wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht und die US-Notenbank berät über eine weitere Zinssenkung. Wenig Impulse gingen vom deutschen Ifo-Index aus. Er stagnierte auf Vormonatshöhe...

Den vollständigen Artikel lesen ...