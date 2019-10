Das Börsenbarometer gibt bis zum späten Vormittag um 0,44 Prozent auf 3605,59 Punkte nach.Paris - Der EuroStoxx50 hat am Freitag seinen jüngsten Gewinnen etwas Tribut gezollt. Nachdem der Leitindex der Eurozone am Donnerstag noch von erfreulichen Quartalsberichten profitiert und ein Jahreshoch nur knapp verpasst hatte, fiel das Börsenbarometer nun bis zum späten Vormittag um 0,44 Prozent auf 3605,59 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von knapp ein Prozent an.

