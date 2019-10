Die regenerativen Energien haben in den ersten neun Monaten 2019 rund 43 Prozent des Bruttostromverbrauchs gedeckt. Damit haben sie die Kohle überrundet. Die Erneuerbaren Energien haben in den ersten drei Quartalen 2019 zusammen 42,9 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Das ist ein Anstieg von fast fünf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum (38,1 Prozent) und ein neuer Bestwert. Im März erreichten die Erneuerbaren aufgrund des außerordentlich starken Windaufkommens ...

