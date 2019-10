Infineon sind zurück! Mit einer ganz starken Woche stehen die Papiere kurz davor, auch in Sachen Jahresperformance in die Gewinnzone zurückzukehren. Dabei könnte mit dem gerade geglückten Ausbruch über die 17er-Marke der nächste Rallyeschub zünden, der wiederum jede Menge Aufwärtspotenzial freisetzen sollte. Das setzt allerdings voraus, dass auch die nächsten Hürden so geschmeidig genommen werden! Und die sind zahlreich vorhanden... ...

