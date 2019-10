Wo bleibt der Mensch in der Umsetzung der digitalen und globalen Veränderungen?Wo bleibt der Mensch in der Umsetzung der digitalen und globalen Veränderungen? Wie kann die Dynamik der Veränderungen gewinnbringend für alle Mitarbeitenden gestaltet werden? Mit diesen Fragestellungen richtet die Schweizerische Gesellschaft für Organisation und Management SGO an ihrer 43. Herbsttagung den Blick in die Zukunft. Die Frage nach einer künftigen kooperativen und sinnstiftenden Arbeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...