Amazon Aktien fallen am Freitag stark, was die Technologieaktien belastet - Die besser als erwarteten Intel Ergebnisse begrenzen die Verluste des Sektors - Finanzwerte steigen mit dem frühen Handel, wodurch der Dow Jones einen Gewinn verbucht - Die wichtigsten Wall Street Indices starteten ruhig in den letzten Handelstag der Woche, während die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...