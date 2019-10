Nach seinem Karriereende vor sechs Monaten hat der ehemalige NBA-Profi der Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, nach eigenen Angaben nur einmal einen Basketball in der Hand gehalten. "Das letzte Jahr war echt schwer mit den Schmerzen im Fuß, da hab ich echt damit abgehakt", sagte Nowitzki dem "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.



Der frühere NBA-Profi hatte zuletzt lange mit Knöchelproblemen gespielt. Er habe nun Arthrose in dem Fuß, die ihm Sorgen mache, so Nowitzki weiter. Er höre sich um, was man dagegen tun könne. In der Zwischenzeit versuche er, mithilfe regelmäßiger Behandlungen das Leben zu genießen und aktiv zu sein.



"Ein Basketballfeld werde ich nie mehr hoch- und runterrennen. Die Zeiten sind vorbei. Und das will ich auch gar nicht mehr. Ich bin über Basketball hinweg", sagte Nowitzki dem "Spiegel"