Die Bewerberduos Scholz/Geywitz und Walter-Borjans/Esken müssen in die Stichwahl um den SPD-Vorsitz. Das wurde nach der Auszählung des SPD-Mitgliederentscheids am Samstag in Berlin mitgeteilt.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.