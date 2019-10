Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Olaf Scholz zeigte sich über das Ergebnis des Mitgliederentscheids erleichtert. "Wer sich einem demokratischen Wettbewerb stellt, kann nie wissen, wie das ausgeht, muss das Risiko eingehen", sagte Scholz der ARD. Das haben er und Klara Geywitz getan und seien glücklich über das Ergebnis.



Scholz sagte zu seinen Konkurrenten in der Stichwahl: "Ich will die SPD zusammen führen - das ist das, was Klara Gleywitz und ich uns vorgenommen haben. Wir wollen sie nicht auseinanderbringen. Deshalb finde ich es nicht richtig, gegen andere zu argumentieren. Wer werden für das werben, was wir richtig finden."