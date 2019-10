Die klare Mehrheit der Deutschen befürwortet den Mietendeckel, der nach einem Beschluss des Berliner Senats die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre einfrieren soll. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Emnid für die "Bild am Sonntag" sagen 72 Prozent, sie hielten den Berliner Mietendeckel für richtig.



23 Prozent sind dagegen. Befragt wurden 508 Personen am 24. Oktober 2019. Die genaue Fragestellung lautete: "Das Land Berlin möchte mit einem sogenannten Mietendeckel die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre gesetzlich einfrieren. Halten Sie das für richtig?"