Der Anführer der islamistischen Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei einem US-Militäreinsatz in Syrien getötet worden. Der Einsatz habe im Nordwesten des Landes stattgefunden, sagte Trump am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Washington und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.



