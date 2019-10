In der ersten Sonntagspartie des 9. Bundesliga-Spieltags hat der FC Augsburg dem VfL Wolfsburg den begehrten Sprung an die Tabellenspitze vermasselt und auswärts ein 0:0 abgerungen. Wolfsburgs Spiel war dem eines Spitzenreiters auch nicht würdig, es fehlte nach unterhaltsamen ersten 15 Minuten mit jeweils zwei guten Chancen auf beiden Seiten anschließend deutlich an Präzision.



Damit muss sich Wolfsburg mit dem dritten Tabellenplatz begnügen, hinter den Bayern und Freiburg. Augsburg freilich bleibt auf dem 17. Tabellenplatz.