Zwei SPAR-China-Partner, SPAR Shandong und SPAR Guangdong, haben die erfolgreiche Reihe von Ladeneröffnungen fortgesetzt, die vergangenen Sommer mit dem Start von fünf neuen Supermärkten stattfand, zwei in Shandong und drei in Guangdong, was den SPAR-Ladenbesitz in China näher an die 400-Marke heranbringt. Foto © SPAR Guangdong SPAR Shandong Im September...

