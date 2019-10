"Im Herbst sticht das erste mit Flüssigerdgas (LNG) - dem derzeit saubersten fossilen Brennstoff - betriebene Costa-Schiff in See, die Costa Smeralda."Von Jonathan Spirig, Travelcontent Frau Soukop, kann man in Zeiten der Klimadebatte überhaupt noch KreuzfahrtFerien machen? Ulrike Soukop: Natürlich, warum nicht? Kreuzfahrten sind ein wunderschönes Produkt, und das darf man sich als Highlight auch gönnen. Zum Thema Klimaschutz hat jeder seinen persönlichen Zugang, und ich finde es positiv, dass das Thema derzeit so konstruktiv diskutiert wird.

