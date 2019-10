ABB erwirbt einen Mehrheitsanteil von 67 Prozent an Chargedot, mit der Option, ihren Anteil in den nächsten drei Jahren weiter zu erhöhen.Zürich - ABB erwirbt einen Mehrheitsanteil von 67 Prozent an Chargedot, einem chinesischen Anbieter von Lösungen für Elektromobilität. Die Transaktion soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. ABB hat die Option, ihren Anteil in den nächsten drei Jahren weiter zu erhöhen. Chargedot habe seit seiner Gründung im Jahr 2009 einen erheblichen Beitrag zum Aufschwung der Elektrofahrzeuge...

Den vollständigen Artikel lesen ...