Bloomberg zufolge ist LVMH bereit, etwa 120 Dollar je Tiffany-Aktie auf den Tisch zu legen, was rund 14,5 Milliarden Dollar entspricht.Paris - Der auch durch Hollywood bekannte US-Juwelier Tiffany könnte bald in europäische Hände fallen. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH bestätigte, Vorgespräche mit den Amerikanern über eine Übernahme geführt zu haben. Es gebe dabei keine Gewähr, dass diese zu einer Vereinbarung führen würden, teilte der Hersteller von Marken wie Louis Vuitton oder Givenchy am Montag in Paris mit.

