Die Photovoltaik-Supermacht hat bis Ende September nur 16 Gigawatt installiert, so Wang Bohua, Generalsekretär der China Photovoltaic Industry Association. Wenn es kein Zehn-Wochen-Wunder gibt, scheint der jährliche Photovoltaik-Zubau zum zweiten Mal in Folge einen starken Rückgang aufzuweisen.von pv magazine global Prognosen zufolge sollte der Photovoltauk-Zubau in China aufgrund der Veröffentlichung neuer Förderrichtlinien in der zweiten Jahreshälfte 2019 anziehen. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass der weltgrößte Solarmarkt im Vergleich zum Vorjahr deutlich einknicken wird. Wang Bohua, Generalsekretär ...

