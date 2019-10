Allgemein gingen die Anleger eher vorsichtig in die neue ereignisreiche Woche, auch wenn im US-chinesischen Handelsstreit die Aussicht auf ein "Phase eins"-Teilabkommen weiter Hoffnung macht.Paris - Nach der starken Vorwoche ist den europäischen Börsen am Montag vorerst die Luft ausgegangen. Von seinem höchsten Niveau seit Anfang 2018 ausgehend gab der EuroStoxx 50 am Vormittag um 0,13 Prozent auf 3620,13 Punkte nach. Der französische Cac 40 stand knapp mit 0,05 Prozent im Minus bei 5719,49 Zählern. Allgemein gingen die Anleger eher vorsichtig in die neue ereignisreiche Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...