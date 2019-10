Enel Green Power will in seinem 3Sun-Werk in Catania eine Produktionskapazität von 200 Megawatt für bifaziale Heterojunction-Module erreichen. Der italienische Energiekonzern hat eigenen Angaben zufolge 80 Millionen Euro in den Standort investiert.Enel Green Power hat in seinem 3Sun-Werk auf Sizilien eine neue Produktionslinie für bifaziale Heterojunction-Module in Betrieb genommen. Mit der offiziellen Inbetriebnahme sei die technische Umstellung der Fabrik in Catania abgeschlossen, teilte der italienische Energiekonzern mit. Mit der 80 Millionen Euro teuren Umrüstung wurde demnach im zweiten ...

