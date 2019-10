Zum Wochenstart geht die Brexit-Saga in eine neue Runde. In Grossbritannien will die Regierung über Neuwahlen abstimmen lassen.Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1095 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Kurzzeitig war der Euro über die Marke von 1,11 Dollar gestiegen. Auch zum Franken präsentiert sich der Euro bei einem Stand von 1,1044 etwas höher als am Morgen. Der US-Dollar setzt hingegen seine Seitwärtsbewegung fort und kostet aktuell...

Den vollständigen Artikel lesen ...