Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Montagmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert: Thema des Gespräch sei der aktuelle Konflikt in Syrien gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Im Mittelpunkt stand demnach die aktuelle Situation im Hinblick auf den Nordosten des Landes.



Auch die laufenden Verhandlungen über den Gastransit durch die Ukraine seien thematisiert worden, so Seibert weiter. Erst am Sonntag hatte Merkel mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Syrien-Problematik gesprochen. Seit dem 17. Oktober gilt in dem Konflikt eine Waffenruhe.