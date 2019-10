Die CSU hat sich in der Debatte nach der Landtagswahl in Thüringen gegen eine Koalition mit der Linkspartei ausgesprochen. "Es war richtig, dass Mike Mohring eine Koalition mit der Linkspartei ausgeschlossen hat. Wer mit Linkspartei oder AfD koaliert, begeht einen schweren Fehler", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Da dürfe es kein Wackeln geben. "Der Sündenfall war vor fünf Jahren, als SPD und Grüne sich zum Steigbügelhalter für Ramelow und die SED-Nachfolger gemacht haben - obwohl ein Bündnis der Mitte möglich war." Davon hätten nur "die extremen Ränder" des Parteienspektrums profitiert.



"Es sollte jedem eine Warnung sein: Wer mit den Rändern koaliert, verliert", so Blume. "Die Linkspartei möchte eine andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland. Das muss aus der Mitte der Gesellschaft heraus bekämpft werden."