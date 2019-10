Der EUR/GBP notiert in der Nähe des Oktober Tief - Bären haben die 0,8625 Unterstützung zum Ziel - EUR/GBP Tageschart Der EUR/GBP befindet sich auf dem Tageschart in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. In der vergangenen Woche wurde der Handel durch den Brexit Optimismus bestimmt und so fiel das Paar unter die psychologische Marke von 0,8600. ...

