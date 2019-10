Auch gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro zum Wochenstart etwas zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am Montag-Nachmittag 1,1041 Franken.Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Gemeinsam mit dem britischen Pfund profitierte die Gemeinschaftswährung von der Einigung der EU-Staaten auf eine weitere Verschiebung des Brexit. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1095 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Kurzzeitig war der Euro über die Marke von 1,11 Dollar gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...