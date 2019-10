Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt. Bei Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.941,71 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,37 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Anders sah es beim Werkstoffhersteller Covestro aus. Nachdem Konzernchef Markus Steilemann für das laufende Jahr die Gewinnprognose etwas nach unten korrigiert hatte, drehte das Papier nach zunächst freundlichem Handel am Nachmittag urplötzlich nach unten und war kurz vor Handelsende über drei Prozent im Minus. Größte Kursgewinner waren zu diesem Zeitpunkt Infineon, Conti und Volkswagen mit Zugewinnen von jeweils über zwei Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas stärker.



Ein Euro kostete 1,1093 US-Dollar (+0,10 Prozent).