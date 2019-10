Der Leitindex SMI stieg am Montag um 0,34 Prozent auf 10'231,80 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpfte zu Wochenbeginn an ihren zuletzt guten Lauf an und stürmte zu neuen Rekordwerten. Der Swiss Market Index (SMI) markierte bei 10'254 Punkten einen neuen Höchstwert. Getrieben wurden die Dividendenpapiere von der Hoffnung auf eine weitere Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit. Zudem einigten sich die EU-Staaten nach Angaben von...

Den vollständigen Artikel lesen ...