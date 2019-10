In der vergangenen Woche haben in Sachsen - Anhalt Regenfälle vielerorts das Kartoffelroden unterbrochen, teils ist der Acker stark vernässt. Mit der einsetzenden Schönwetterperiode im Laufe der Berichtswoche werden die Rodearbeiten zügig fortgesetzt. Die Kartoffelerträge sind insbesondere in den Regionen, wo kaum Niederschläge in der Vegetationszeit gefallen sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...