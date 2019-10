Das weltweit führende nachhaltige Technologieunternehmen TOMRA gab auf der "Out Ocean"-Konferenz, die in Oslo, am 23.-24. Oktober stattfand, seine Verpflichtung bekannt zu ermöglichen, dass 40% der Plastikverpackung, die jedes Jahr weltweit erzeugt wird, bis 2030 zum Recyceln gesammelt werden. Foto © TOMRA-Präsident und -CEO, Stefan Ranstrand, gibt Verpflichtung...

