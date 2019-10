Der amerikanische Mischkonzern Illinois Tool Works Inc. (ISIN: US4523081093, NYSE: ITW) zahlt am 15. Januar 2020 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,07 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Record day ist der 31. Dezember 2019. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 4,28 US-Dollar zur Ausschüttung. Illinois Tool Works gehört zu den Dividendenaristokraten. Dies sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...