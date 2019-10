Das frühzyklische Unternehmen spürt wie andere die lahmende Konjunktur und hat deshalb bereits ein Massnahmenprogramm am Laufen.Kloten / Stein am Rhein - Phoenix Mecano (PM) hat im dritten Quartal 2019 klar mehr Umsatz erwirtschaftet als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Unter anderem ist das Übernahmen zu verdanken. Das frühzyklische Unternehmen spürt aber wie andere die lahmende Konjunktur und hat deshalb auch bereits ein Massnahmenprogramm am Laufen. Der Brutto-Umsatz zog im Quartal um gut 10 Prozent auf 173...

Den vollständigen Artikel lesen ...