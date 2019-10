Der Markt für Altholz in Deutschland hat sich seit dem Sommer regional sehr unterschiedlich entwickelt und ist in Summe etwa unübersichtlicher geworden. Insbesondere im Süden Deutschlands ist der Markt von Entsorgungsengpässen geprägt. Aus dem Großraum Stuttgart wurden beispielsweise Mengen zur Marktberuhigung per Schiff nach Norddeutschland transportiert. Im Nordwesten wird weiterhin von einem in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...