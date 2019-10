Das Paar scheiterte daran den Abprall von der 1,2800 auszubauen - Eine nachhaltige Bewegung über den 200-Stunden-SMA ist für eine bullish Bestätigung nötig - Der GBP/USD zeigte in der Nähe der 1,2800 eine gewisse Widerstandsfähigkeit und es kam am ersten Handelstag der Woche zu einem Abprall, dem es jedoch an einer ausgeprägten bullish Dynamik fehlt. ...

