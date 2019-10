Nach den Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ist die Nutzung der Kohlekraft in den ersten drei Quartalen in Deutschland massiv zurückgegangen. Der Beitrag der Erneuerbaren am Gesamtenergieverbrauch wuchs um vier Prozent, weil vor allem Wind- und Wasserkraft zulegten, während die Solarenergie nur leichte Zuwächse verzeichnete.Der Energieverbrauch in Deutschland wird nach den vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen in diesem Jahr voraussichtlich um gut zwei Prozent auf rund 12.810 Petajoule sinken. In den ersten neun Monaten 2019 um gut zwei Prozent auf gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...