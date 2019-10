Auf dem höchsten Kursniveau seit Februar 2018 hat es am Dienstag für den Leitindex der Eurozone nicht für einen weiteren Anstieg gereicht.Paris - Auf dem höchsten Kursniveau seit Februar 2018 hat es am Dienstag für den EuroStoxx nicht für einen weiteren Anstieg gereicht. Nach zuletzt sechs Handelstagen ohne Verluste ging es für ihn am Vormittag um 0,25 Prozent auf 3616,63 Punkte bergab. Am Vortag hatte er es dank ermutigender Entwicklungen im Handelsstreit letztlich nochmals leicht ins Plus geschafft. Auf Länderebene war das...

