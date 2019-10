Unklar ist zunächst jedoch, ob die Opposition den von Johnson vorgeschlagenen Wahltermin am 12. Dezember beibehalten will.London - Grossbritannien steuert auf eine Neuwahl im Dezember zu. Die grösste britische Oppositionspartei Labour will dem von Premierminister Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz an diesem Dienstag zustimmen, wie eine Parteisprecherin am Dienstag in London mitteilte. Unklar war zunächst jedoch, ob die Opposition den von Johnson vorgeschlagenen Wahltermin am 12. Dezember beibehalten will.

