Labour-Chef Jeremy Corbyn: "Ein No Deal ist vom Tisch, daher wird Labour heute Abend einer Parlamentswahl zustimmen."London - Grossbritannien wird im Zuge des Brexit-Streits voraussichtlich im Dezember ein neues Parlament wählen. Die grösste Oppositionspartei Labour gab ihren Widerstand gegen eine Neuwahl auf. Sie wollte noch am Dienstag dem von Premier Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz zustimmen, wie Labour-Chef Jeremy Corbyn mitteilte. Damit scheint eine vorgezogene Parlamentswahl so gut wie sicher.

