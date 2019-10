In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Bayer 04 Leverkusen gegen den SC Paderborn 07 mit 1:0 gewonnen. In der 25. Minute erzielte Lucas Alario das Führungstor für die Hausherren.



Der Leverkusener Außenverteidiger Mitchell Weiser hatte von der linken Seite hoch in den Strafraum geflankt, wo Karim Bellarabi den Ball mit der Hüfte für seinen Teamkollegen Alario ablegte, der das Leder anschließend aus kurzer Distanz in den rechten Torwinkel knallte. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC 0:1, Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 2:3.