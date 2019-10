Die neuen Intercity-Züge für die Strecke Wien-Salzburg ersetzen die bestehende Westbahn-Flotte, welche an die Deutsche Bahn (DB) verkauft wird.Bussnang - Stadler baut für die österreichische Westbahn 15 Doppelstockzüge des Typs KISS. Der Vertrag beinhaltet auch die umfassende Instandhaltung. Mit der aktuellen Bestellung kann Stadler bereits zum dritten Mal Züge an die Westbahn liefern. Stadler hat sich damit erfolgreich gegen den chinesischen Wettbewerber CRRC durchgesetzt. Am Dienstag haben die Westbahn, Stadler und die Austrian...

Den vollständigen Artikel lesen ...