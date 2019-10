Die Zurückhaltung der Marktteilnehmer könnte auch daran liegen, dass die Freude auf ein Teilhandelsabkommen der USA mit China wohl einmal mehr verfrüht gewesen sein dürfte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft wenig verändert. Vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank am Abend seien die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Mehrheitlich wird erwartet, dass das Fed die Zinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte senkt. Dabei sei aber vor allem wichtig, wie das Fed die...

