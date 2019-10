Der EUR/USD ist am Mittwoch zur 1,1120/25 gestiegen - Daten der Eurozone und Deutschlands im Fokus - Fed Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet - Die positive Dynamik gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche erhalten und so konnte sich der EUR/USD zur 1,1120 erholen. EUR/USD Gebote bleiben vor Daten und FOMC erhalten Das Paar ist ...

