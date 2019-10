Mirabaud & Cie AG ernennt Michael T. Hösli per 1. November 2019 zum Niederlassungsleiter für den Standort Zürich.Zürich - Mirabaud & Cie AG ernennt Michael T. Hösli per 1. November 2019 zum Niederlassungsleiter für den Standort Zürich. Der 40-jährige verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Private Banking. Die vergangenen 16 Jahren war er für die Bank J. Safra Sarasin tätig, zuerst während 6 Jahren in der Niederlassung der Bank Sarasin in Genf und zuletzt bei der Bank J.

Den vollständigen Artikel lesen ...